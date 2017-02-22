Общероссийский конгресс инженеров пройдёт в Хабаровском крае 29 и 30 сентября

29 и 30 сентября в Комсомольске-на-Амуре пройдет первый Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Такое решение принято на совещании под руководством первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На встрече обсудили организационные вопросы подготовки и проведения конгресса, согласовали его концепцию.

Мероприятие, которое пройдет в Комсомольске-на-Амуре, является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило Правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах.

Общероссийский статус этому форуму присвоен в рамках Распоряжения Правительства России о Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Проведение конгресса - одно из мероприятий плана.

Ожидается, что число участников первого Общероссийского конгресса инженеров превысит 400 человек. Планируется, что гостями станут представители федеральных органов власти, руководители регионов страны, российские и иностранные эксперты. В центре внимания участников встречи будут вопросы инновационно-ориентированного инженерного образования, инновационной экономики и современных технологий, комплексного развития территорий.

«Дальневосточный конгресс инженеров, который проводился у нас уже три раза, вызвал большой интерес у профессионального сообщества. Мероприятие стало узнаваемым не только в крае, но и по всей стране. Кроме того Дальневосточный конгресс инженеров в 2015- 2016 годах совпал с усилением внимания федеральной власти к вопросам комплексного развития Дальнего Востока в целом и города Комсомольска-на-Амуре в частности. Поэтому вполне логично, что в этом году мероприятие получило статус Общероссийского. Власти края предпримут все усилия для того, чтобы встреча в Комсомольске-на-Амуре стала полезной и интересной для гостей конгресса, чтобы о потенциале города узнало как можно больше людей в нашей стране», - отметил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.