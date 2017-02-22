Сегодня в регионе проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Одним из главных событий стала церемония возложения венка и цветов к Вечному огню мемориала на площади Славы в Хабаровске.
Участие в ней приняли вице-губернатор края Сергей Щетнев и члены Правительства, руководители Законодательной Думы региона, военного командования, представители ветеранской общественности, молодежь.
Память не вернувшихся с боев собравшиеся почтили минутой молчания.
Напомним, что по случаю 23 февраля в крае уже состоялся прием лучших военнослужащих. Это солдаты и офицеры, которые в прошлом году отличились успехами в боевой подготовке. Сегодня также состоится торжественное собрание, на котором Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт также вручит награды.
Завтра в 21:00 небо над городом украсит праздничный салют.
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