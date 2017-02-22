План основных мероприятий города Хабаровска с 23 по 26 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 23 по 26 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 февраля

Краснофлотский район. Легкоатлетический пробег ветеранов спорта «Февральский ветер». Парк «Северный». 10:00. Информация по тел: 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Индустриальный район. Театрализованное представление ко Дню защитников Отечества. Центр по работе с населением «Единство», ул. Ульяновская, 172. 12:00. Информация по тел: 40-90-46, 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Праздник «Как на масляной неделе из печи блины летели». Жилмассив по улицам Запарина - Орджоникидзе. 16:00. Информация по тел: 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

24 февраля

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Пер. Тупиковый, 13. 17:00. Информация по тел: 41-95-45. Кавигонд Александр Викторович.

25 февраля

Центральный район. Проводы русской зимы «Широкая масленица». Территория нижнего пруда. 13:00. Информация по тел: 40-89-15; 40-89-16.

Индустриальный район. Театрализованный праздник «Проводы русской зимы». Зона отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2Б. 12:00. Информация по тел: 40-90-46, 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Праздник «Проводы русской зимы». Парк «Северный». 12:00. Информация по тел: 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Проводы русской зимы «Широкая масленица». Стадион им. Ленина (вход со стороны Амурского бульвара). 12:00. Информация по тел: 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Железнодорожный район. Проводы русской зимы «Масленица». Площадь имени Максима Горького. 12:00. Информация по тел: 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Центральный район. Массовый театрализованный праздник «Масленица с нами весело празднуется». Жилмассив «Волочаевский городок». 10:00. Информация по тел: 40-89-22.

Центральный район. Программа «В гостях у масленицы». ул. Подгаева, 1А. 12:00. Информация по тел: 40-89-22.

Кировский район. Праздник «Широкая масленица». Жилмассив «Рыбак». 12:00. Информация по тел: 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Исторический кинолекторий. Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. 17:00. Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

26 февраля

Индустриальный район. Праздник «Проводы русской зимы». Территория ТЦ «ЭВР», ул. Суворова, 51. 12:00. Информация по тел: 40-90-46, 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.