Как рассказали в юридическом управлении администрации Хабаровска, конкурс проводится с целью подбора кадров для администрации города и подведомственных ей предприятий и учреждений, выявления победителя для заключения договора о целевом обучении по специальности «Юриспруденция». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Мероприятие разделено на два этапа. Первый из них, апрельский, – тестирование. Каждому участнику конкурса будет выдан бланк с 40 вопросами теста по основам правовых знаний. Участник конкурса должен ответить на вопросы самостоятельно. Время для ответа на вопросы теста – 45 минут. Десять участников, получивших по итогам тестирования наибольшее количество баллов, перейдут во второй этап конкурса, который пройдет в мае. Итоги тестирования будут размещены на официальном сайте администрации города в разделе юридического управления не позднее семи рабочих дней после проведения первого этапа конкурса.
Второй этап – «горячая линия». Участникам конкурса будут предложены два теоретических вопроса и одна ситуационная задача. Время для подготовки ответа – 15 минут. При этом жюри оценит правильность, полноту, лаконичность ответа, доступность изложения информации, эрудицию. Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов. С ними и будет заключен договор о целевом обучении по направлению подготовки «Юриспруденция».
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 апреля 2017 года подать заявку и иные документы в оргкомитет одним из следующих способов: почтовым сообщением в юридическое управление администрации Хабаровска по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66; при личном обращении в юридическое управление администрации Хабаровска по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. № 142, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.
Информацию о проведении конкурса можно получить в юридическом управлении администрации города Хабаровска по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. № 142, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, контактные телефоны: 41-97-99, 41-98-34.
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