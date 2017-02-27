В Хабаровске на площадке в районе улицы Шевчука, 3 состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего Краевого дворца единоборств "Самбо". Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Участие в ней приняли заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, бронзовый призёр первенства страны по самбо Юлия Мартынова, а также Губернатор края Вячеслав Шпорт.
"Сегодня мы даем старт строительству Краевого дворца единоборств "Самбо". В нашем регионе этот вид спорта особенно любим и является базовым. Им занимаются более 2,5 тысяч человек. Сильные школы созданы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Только за последние годы в крае подготовлено более ста спортсменов-разрядников, 26 мастеров спорта России и один мастер спорта России международного класса. В феврале 2018 года в Хабаровске состоится Чемпионат страны по боевому самбо. Это право наш регион получил, благодаря популярности этого вида спорта, созданным условиям для занятий самбо", - отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.
Краевой Дворец единоборств "Самбо" планируется построить до 2018 года. Он будет включать в себя универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. Также проектом в каждом из них предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми. Во дворце единоборств расположатся также тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.
Все залы объекта соответствуют требованиям проведения соревнований и федеральных стандартов подготовки по таким видам спорта, как самбо, киокусинкай, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, смешанное боевое единоборство (ММА), мини-футбол, баскетбол.
Ориентировочная стоимость строительства Краевого Дворца единоборств "Самбо" составит 800 млн. рублей.
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