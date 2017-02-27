Сотрудники Следственного комитета Хабаровского края подключились к борьбе с торговлей контрафактным алкоголем, в ведомстве работает «телефон доверия» 8 (4212) 470-308, по которому жителей края и его гостей просят сообщать о точках продажи спиртосодержащих жидкостей.
- У всех в памяти трагедия, произошедшая в Иркутской области, где из-за недобросовестных предпринимателей, готовых рисковать здоровьем и жизнями своих покупателей, пострадали свыше 100 человек, большинство из которых скончались, - сообщили в СКР.
На продажу алкоголя существует ряд ограничений:
алкоголь не продается ночью (запрещена торговля спиртными напитками в розницу с 22:00 до 10:00);
не продается несовершеннолетним (продажа разрешена с 18 лет);
не продается в интернете;
не продается с рук, в палатках и ларьках;
не продается в пластиковых канистрах.
Если хотя бы одно ограничение нарушено, то точка по продаже спиртного считается незаконной. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю с 27 января по 21 февраля 2017 года в 13 магазинах индивидуальных предпринимателей обнаружила свыше 73 литров «парфюмерно-косметической продукции» с содержанием этилового спирта более 28% от объема, наибольшее количество «боярышника» и его аналогов арестовано в краевой столице.
- Отобрано для проведения исследований 19 образцов стеклоомывающих жидкостей, в пяти из них выявлено завышенное содержание метанола, - отметили в Роспотребнадзоре.
Как заявили в ведомстве, это жидкости «NordWind» марки (-30) производства ООО ТД «ВымпелТорг»; 2 партии «Gleid exclusive «Оймякон -30» от ООО «ИнжТехпоставка», «Саяны -30» от ООО «Элит Эстейт компании» Москва, «SKVLUX – 30» ООО «Вектор» Московская область.
В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю также работает телефонная «горячая линия» 8 (4212) 27-25-77, а также телефон оперативного дежурного (8 914 776 56 51) для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. ИА «Хабаровский край сегодня»
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