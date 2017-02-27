4 марта в Хабаровске стартует V сезон еженедельной акция «Шаги здоровья» (прогулка с врачом)

Торжественное открытие акции состоится в 10 часов на сцене краевого парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Акция «Шаги здоровья» откроется творческим номером центра детского творчества «Народные ремесла». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Для участников «Шагов здоровья» фитнес-тренер международного класса по программе «Zumba» Карина Чумакова Карина проведет оздоровительную зарядку «Zumba». Прогулка пройдет по заранее разработанному маршруту. В ходе пешей прогулки на остановках медицинскими работниками «Центров здоровья» будут проводиться профилактические беседы по вопросам укрепления и сохранения здоровья.

В завершение маршрута здоровья спортивным инструктором МАУ «Хабаровск спортивный» будет проведена оздоровительная зарядка. В акции может принять участие любой житель города Хабаровска. График проведения еженедельных «Шагов здоровья» на первое полугодие 2017 года размещен на сайте www.здоровыйхабаровск.рф. Всех желающих стать здоровыми и успешными управление здравоохранения администрации Хабаровска приглашает принять участие в акции « Шаги здоровья».