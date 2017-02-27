Почти три тысячи жителей Хабаровского края отправились в войска в 2016 году

На совещании в Правительстве края подвели итоги работы по призыву граждан на военную службу в 2016 году. Как отметил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин, в регионе для выполнения этой государственной задачи создана одна краевая, а также 21 городская и районная призывные комиссии. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Определены медицинские учреждения для обследования и лечения призывников.

"Благодаря слаженной работе, плановое задание по призыву на 2016 год выполнено в полном объеме и в установленные сроки. В ходе весенней и осенней кампаний к местам прохождения службы направлены 2853 человека. Чуть более половины из них оказались в рядах сухопутных войск, более 11% в войсках Воздушно-космических сил, остальные проходят службу в Военно-морском флоте, Воздушно-десантных, Железнодорожных, а также войсках Национальной гвардии и частях непосредственного подчинения министерству обороны РФ", - отметил Анатолий Размахнин.

Он также добавил, что большая часть призывников края - 81 % - остались служить в частях, расположенных на территории региона.

Как было отмечено в ходе совещания, в крае растет показатель годности призывников. Сегодня он составляет 71,9%. Самые здоровые и физически крепкие молодые люди проживают в Хабаровске. Самые низкие показатели отмечены в Николаевском, Амурском и Нанайском районах.

В крае также активно готовят допризывную молодежь к предстоящей службе. Так, на базе регионального отделения ДОСААФ России ведется обучение молодых людей военно-учетным специальностям, а также массовым техническим профессиям. Культивируется 14 видов спорта, среди которых парашютный, парапланерный, авиамодельный, автомобильный, мотоспорт, картинг, морское многоборье.

Широко развито кадетское движение, школьники активно вступают в отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".