В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 28 февраля из-за порыва в квартире горячего водоснабжения нет в одном доме по адресу ул. Аэродромная, 96. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 60 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 94 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 33 машины. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1682 кубометра снега, на дороги города было высыпано 34,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 43 ДТП, эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 812 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса и 583 автобуса.
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