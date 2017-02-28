Весна в Хабаровском крае начнётся с потепления

Первая неделя календарной весны будет неустойчивой. В первый день в крае ожидается потепление, а в конце недели, ориентировочно 4-го марта, возможен небольшой снег, сообщили в гидрометцентре. На протяжение всех пяти дней первой недели в регион будет периодически затекать холодный воздух.

Температура воздуха будет находиться в пределах 15 – 20 градусов мороза, местами до -30. Днем – в пределах -3 -10 градусов с ветром до 6 – 11 м/с. - В первые дни будет достаточно прохладно. Однако, 1 марта, будет по-весеннему теплый день. Потепление начнется еще ночью – до -7 -12 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов, но это характерно для южных районов края. В Хабаровске прогнозируется около 0, а в северных районах от 4 до 10 градусов мороза, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Такая погода продержится в крае всего один день. Постепенное потепление метеорологи ожидают с 10-го марта. А с 23 марта по предварительным прогнозам начнется уже климатическая весна, которая как по температурным, так и по остальным показателям будет на уровне среднестатистической. ИА «Хабаровский край сегодня»