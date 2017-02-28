Газоснабжение отключено у 11 абонентов Железнодорожного района города Хабаровска. Один из должников, которому приостановлена подача газа, задолжал более 84 тыс рублей.
Остальные не платят за газ в течение нескольких лет. - Приостановка газоснабжения - крайняя мера, - сказала заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина. – До этого мы работаем с должниками, предлагаем абонентам оформить беспроцентную рассрочку по оплате долга. Два раза в год у должников появляется возможность списать пени в ходе специальной акции, при условии полного погашения долга и текущих начислений.
Более 60% общей задолженности жителей края за газ – это долги жителей Хабаровска и Хабаровского района. На втором месте по сумме долга – жители Комсомольска-на-Амуре и ближайших муниципальных районов. ИА «Хабаровский край сегодня»
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