В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
1 марта
Заседание «круглого стола» «Взаимодействие отделений по развитию социальной активности населения, органов местного самоуправления, общественных организаций, лидеров из числа населения всех возрастных и социальных категорий в вопросах развития социальной активности населения». Управление социальной работы с населением, ул. Ленинградская, 45, каб.20. 15.00. Информация по тел. 40-88-50. Назарова Татьяна Сергеевна.
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
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