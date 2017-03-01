В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 1 марта нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 61 лифт. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 102 единицы техники предприятий благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Ночью вышло 38 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1827 кубометров снега, на дороги города было высыпано 319,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 51 ДТП, эвакуировано 8 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 12 возгораний, на пульт «03» поступило 750 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 586 автобусов.
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