Информация городской диспетчерской службы на 1 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 1 марта нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 61 лифт. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 102 единицы техники предприятий благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Ночью вышло 38 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1827 кубометров снега, на дороги города было высыпано 319,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 51 ДТП, эвакуировано 8 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 12 возгораний, на пульт «03» поступило 750 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 586 автобусов.