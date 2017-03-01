Открыто регулярное авиасообщение по маршруту Аян-Нелькан в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается расширение сети пассажирских авиаперевозок. К существующему маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян добавлен поселок Нелькан. Перелеты осуществляются два раза в месяц. Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Работа по организации воздушного сообщения с отдаленным поселком велась по поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта. К главе региона поступали многочисленные обращения жителей Аяно-Майского района.

Новый маршрут будет субсидироваться за счет средств краевого бюджета. Накануне соответствующее решение было принято на заседании краевого экспертного совета по вопросам регулирования тарифов на социально значимые услуги. Стоимость билета составит 3 тысячи рублей.

Отметим, в региональном бюджете на этот год в рамках программы развития транспортной системы на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов запланировано около 345 млн рублей.

Напомним, что «Хабаровские авиалинии» обеспечивают пассажирское авиасообщение из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское, Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Авиакомпания «Восток» осуществляет перелеты из Николаевска-на-Амуре в села Тугур, Тором, Чумикан, Удское.