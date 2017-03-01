За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 2, Тугуро-Чумиканский — 2, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 2, Амурский — 1).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 44 ед. техники. В Хабаровске — 1588 чел. и 113 ед . техники. Вывезено 845 куб. метра снега, посыпано 59,4 т.
С 28.02.2017 г. временно ограничено движение для пассажирского транспорта на трассах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Лидога — Ванино в связи с гололедом.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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Хабаровск
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местами небольшой снег
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юго-восточный 4-9 м/с
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от -7ºС до -9ºС
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от -2ºС до -4ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-восточный 5-10 м/с
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от -8ºС до -13ºС
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от 0ºС до -5ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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юго-восточный 5-10 м/с
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от -8ºС до -13ºС
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от 0ºС до -6ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег
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северный 5-10 м/с
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от -23ºС до -28ºС
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от -5ºС до -12ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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