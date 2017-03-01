В Хабаровском крае из-за непогоды временно приостановлено движение междугородних автобусов на трассах Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На дорогах образовался гололед, из-за чего проезд по ним стал опасным. Ограничение введено со вчерашнего вечера и будет действовать до специального распоряжения об отмене.
Как уточнили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края, в минувшие сутки на расчистке федеральных трасс и автодорог края работало 44 единицы техники. В Хабаровске было задействовано 113 единиц техники, уборку проводили 1588 человек. За это время с улиц города удалось вывезти 845 куб. метров снега.
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