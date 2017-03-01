В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
2 марта
Турнир по хоккею с мячом памяти Станислава Миронова «Даманская сталь – 2017». Арена «Ерофей». 12.00.
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