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В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 марта

Турнир по хоккею с мячом памяти Станислава Миронова «Даманская сталь – 2017». Арена «Ерофей». 12.00.

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