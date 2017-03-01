Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска, может увеличиться к лету

К лету стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться. Сейчас в администрации города готовят пакет документов, в котором просят поднять цену на билет в общественном транспорте.

- Если посмотреть, то за последний год в цене выросло практически всё – увеличилась стоимость товаров и услуг, продовольствия, топливо растёт в цене. Автобусное предприятие – дело очень затратное. На его поддержание уходит много различных ресурсов – это бензин, люди, запчасти, сторонние услуги, - объяснил директор МУП Хабаровска ХПАТП №1 Алексей Деменок. – Цены выросли на всё, а зарплата наших работников нет. В последний раз ее увеличивали в 2011 году. Еще давайте посмотрим на увеличение того же процента по страхованию ОСАГО. Раньше в год мы платили 1,7 млн рублей, а теперь платим 5 млн. Это также влияет на увеличение стоимости проезда. Опять-таки вынужденная мера, но если мы на неё не пойдем – предприятие ждёт полное банкротство.

По словам директора, решать вопрос о повышении будет комиссия комитета по ценам и тарифам. Будет проведён анализ, в том числе и платежеспособности населения. И скорее всего это станет главным фактором в принятии решения.

- Стоимость проезда будет «социальной». Себестоимость проезда в 2016 году составляла 24 рубля. Но сказать точно, сколько будет стоить билет, пока не могу, - сказал Алексей Деменок. ИА «Хабаровский край сегодня»