В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 2 марта из-за порыва в перекрытии горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Краснореченская, 56. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 62 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 98 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 33 машины. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1463 кубометра снега, на дороги города было высыпано 84,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, эвакуировано 23 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 808 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 587 автобусов.
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