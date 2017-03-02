Информация городской диспетчерской службы на 2 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 2 марта из-за порыва в перекрытии горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Краснореченская, 56. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 62 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 98 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 33 машины. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1463 кубометра снега, на дороги города было высыпано 84,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, эвакуировано 23 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 808 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 587 автобусов.