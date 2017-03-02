Российско-китайский инновационно-исследовательский сельхозцентр появится в Хабаровском крае

Руководители Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Академии наук провинции Хэйлунцзян подписали Соглашение о создании российско-китайского инновационно-исследовательского сельскохозяйственного центра. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Встреча, участники которой также утвердили «дорожную карту» по реализации Соглашения о научном сотрудничестве между сторонами, накануне состоялась в городе Харбин.

Со стороны Академии наук провинции Хэйлунцзян в структуру Центра, аналогов которому нет на российском Дальнем Востоке, вошли Дацинское отделение Академии, Институт микробиологии, Академия сельскохозяйственных и лесных наук Большого Хинганского округа. Структура будет иметь два филиала: в Академии наук провинции Хэйлунцзян и в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства.

«Основная задача Центра – внедрение инновационных разработок российских и китайских ученых в экономику обеих стран. Российско-китайский проект направлен на проведение совместных исследований в сфере сельского хозяйства и будет способствовать трансферу научных достижений и экономическому развитию территорий. У сторон есть большой опыт в селекции, семеноводстве различных сельскохозяйственных культур, разработаны технологии, позволяющие повысить урожайность культур», – отмечает директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева.

По ее словам, создание совместного центра является важным этапом в реализации направлений международного сотрудничества между Хабаровским краем и провинцией Хейлунцзян. Это позволит подготовить платформу для практического взаимодействия ученых России и Китая в сфере сельского хозяйства.

Как отметили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельский территорий края, в задачи научно-производственного предприятия будет входить прежде всего селекция и семеноводство картофеля для последующего выращивания и переработки.

«Китайская сторона заинтересована в распространении своих технологий выращивания оригинальных семян и семеноводстве на территории Хабаровского края с учетом законодательства РФ. Кроме того, наши партнеры планируют использовать наши передовые достижения, поделиться своим опытом. Нам же важно решить задачу самообеспеченности наших сельхозтоваропроизводителей отечественным семенным фондом для получения высоких урожаев», - сказал заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.