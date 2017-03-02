Оперативная информация на 2 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 2, Тугуро-Чумиканский — 2, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 2, Амурский — 1).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 110 ед. техники. В Хабаровске — 2602 чел. и 125 ед . техники. Вывезено 662 куб. метра снега, посыпано 47,7 т.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами небольшой снег юго-восточный 8-13 м/с от -17ºС до -19ºС от -10ºС до -12ºС Южные районы местами небольшой снег юго-восточный 8-13 м/с от -13ºС до -18ºС от -6ºС до -13ºС Центральные районы местами небольшой снег Юго-восточный 3-13 м/с от -6ºС до -27ºС от -2ºС до -17ºС Северные районы местами небольшой снег северный 3-11 м/с от -13ºС до -20ºС от -5ºС до -12ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112