На реконструкцию набережной Хабаровска выделили 279,5 млн рублей

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» в Хабаровский край поступит в 2017 году 279,5 млн рублей. Благодаря этой программе, рассчитанной до 2018 года, стала возможной масштабная реконструкция набережной Хабаровска.

«Деньги выделены. Распоряжение правительства России подписано. Обозначенные 279,7 млн рублей пойдут на третий этап реконструкции набережной – это часть напротив стадиона имени Ленина, где и сейчас идут работы. В 2018 году должны получить третий транш в размере 176 млн рублей», – рассказал заместитель министра культуры Хабаровского края, начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Напомним, в планах реконструкции набережной - возведение причальной стенки. На это по предварительным подсчётам потребуется около 1,2 млрд рублей. По словам Виталия Селюкова, уже есть вся проектно-сметная документация и с этим проектом планируют войти в новую ФЦП по развитию туризма с 2019 года. В рамках программы в 2016 году первый транш в размере 177 млн Хабаровским краем получен и полностью освоен. Деньги пошли на реконструкцию набережной на участке от Уссурийского бульвара до улицы Советская.

Как добавил Виталий Селюков, необходимые на развитие туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» 927 млн руб войдут в новую федеральную программу с 2019 года. «Проект утвержден правительством РФ, уверен, что средства поступят», - добавил он. ИА «Хабаровский край сегодня».