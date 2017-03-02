План основных мероприятий города Хабаровска на 3 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 3 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 марта

Кировский район. Праздник для детей и родителей «Мама – солнышко мое!». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Торжественный прием женщин Кировского района, в честь Международного женского дня 8 марта. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Краснофлотский район. Праздничный концерт «Самым любимым» для населения, посвященный международному женскому Дню 8 марта. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 18.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.