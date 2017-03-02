В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 3 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
3 марта
Кировский район. Праздник для детей и родителей «Мама – солнышко мое!». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Торжественный прием женщин Кировского района, в честь Международного женского дня 8 марта. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.
Краснофлотский район. Праздничный концерт «Самым любимым» для населения, посвященный международному женскому Дню 8 марта. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 18.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Предыдущие новости
- На реконструкцию набережной Хабаровска выделили 279,5 млн рублей - 02/03/2017 06:38
- Оперативная информация на 2 марта 2017 года от администрации Хабаровского края - 01/03/2017 23:52
- Российско-китайский инновационно-исследовательский сельхозцентр появится в Хабаровском крае - 01/03/2017 22:39
- Информация городской диспетчерской службы на 2 марта 2017 года - 01/03/2017 22:00
- Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска, может увеличиться к лету - 01/03/2017 08:17