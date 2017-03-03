Информация городской диспетчерской службы на 3 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 3 марта нет отключения холодной, горячей воды и отопления. В городе не работает 62 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 110 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 36 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1793 кубометра снега, на дороги города было высыпано 32,8 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, эвакуировано 20 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 780 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 581 автобус.