В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 3 марта нет отключения холодной, горячей воды и отопления. В городе не работает 62 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 110 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 36 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1793 кубометра снега, на дороги города было высыпано 32,8 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, эвакуировано 20 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 780 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 581 автобус.
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