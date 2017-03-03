«Лучшего предпринимателя города» выберут в Хабаровске

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства. Соревнования среди представителей бизнеса пройдут в дальневосточной столице в 16-й раз, а оцениваться будут итоги работы за 2016 год. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям, среди которых «Лучший молодой предприниматель», «Деловая женщина» и другие. Комиссия будет учитывать производственные, финансово-экономические показатели деятельности предприятий и их руководителей, вклад коммерсантов в социально-экономическое развитие города и участие в решении социальных проблем. Одним из главных критериев конкурсного отбора станут показатели налоговых платежей, средней заработной платы и количество вновь созданных рабочих мест.

Заявки на участие принимаются с 15 марта по 20 апреля. Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации города Хабаровска www.khabarovskadm.ru в разделе «Управление экономического развития», подраздел «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». По вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться в отдел развития предпринимательства управления экономического развития городской администрации по телефонам: 41-98-48, 41-94-41, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , а также в комитеты администрации города Хабаровска по управлению районами города:

Центральный: ул. Фрунзе, 60, тел.: 40-89-47, 42-12-58;

Железнодорожный: пер. Ленинградский, 13а, тел.: 31-15-29, 31-57-97;

Индустриальный: ул. Краснореченская, 87, тел.: 40-90-02, 40-90-07;

Кировский: ул. Орджоникидзе, 3 тел.: 41-95-21, 41-95-23;

Краснофлотский: ул. Руднева, 43, тел.: 79-07-38, 79-07-49.