План основных мероприятий города Хабаровска с 6 по 12 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 6 по 12 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

6 марта

Городское праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00.

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (понедельник, вторник, четверг). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (6 и 9 марта). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Выставка Шабадиной В.А. «Академия домашних волшебников» (6-7 марта). Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. Информация по тел. 48-34-61. Барсук Людмила Васильевна.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-89-24.

Кировский район. «Праздник Весны, цветов и любви» для жителей района. Центр работы с населением, ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Кировский район. Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья!». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Орджоникидзе, 5. 18.30. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

7 марта

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (7 и 9 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Концерт «Милые женщины, вы вековым восхищением увенчаны». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 48-34-61. Барсук Людмила Васильевна.

8 марта

Кировский район. Акция «Ветеран живет рядом», поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с праздничными датами. Жилмассив «Рыбак», ул. Тихоокеанская, 115. 12.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

9 марта

Благотворительный концерт вокально-инструментальной студии «Большой Макс» - оказание помощи детям с аутизмом. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 18.30. Информация по тел.: 8 914 318 53 30 - Пашкин Максим Александрович и 8 924 103 18 15 - Евтеева Наталья Владимировна.

Центральный район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 42-12-58. Гончарова Татьяна Александровна.

Индустриальный район. Акция «Его знал весь мир, узнают ли его твои дети» с участием воспитанников центра «Поиск», посвященная 55-летию пребывания Ю.А. Гагарина в городе Хабаровске (выставка, раздача листовок и буклетов). Торговый центр «ЭВР», ул. Суворова, 25. 14.00. Информация по тел. 8 924 106 73 35. Пономарева Ольга Николаевна.

10 марта

Финал Премьер-лиги КВН, учебного подразделения игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске сезона 2016-2017 гг. (школьные команды). Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 40-89-92. Якина Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. 1-й этап районного конкурса «Лучший курсант военно-патриотического клуба (военно-патриотических объединений). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 16.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. Информация по тел. 40-89-26.

11 марта

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Скандинавская ходьба» для всех возрастных категорий. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Мартовский забег» для детей и подростков 10-16 лет. Дворовая площадка, ул. Шатова, 6а. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Капанина Алена Евгеньевна.

Железнодорожный район. Турнир по волейболу для детей и подростков 12-14 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.Донец Виктор Михайлович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

12 марта

Железнодорожный район. 2-й этап районного конкурса «Лучший курсант военно-патриотического клуба (военно-патриотические объединения). Награждение. Школа № 27, ул. Матвеевское шоссе, 23. 11.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей и подростков 10-16 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» для детей и подростков 12-14 лет. Школа № 27, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для людей старшего возраста (ветераны) «А ну-ка, бабушки!». Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.