Бизнесменам Хабаровского края представят новую систему работы по улучшению инвестиционного климата

6 марта Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проведет заседание Совета по предпринимательству. Ожидается, что участниками встречи станут более 250 представителей малого и среднего бизнеса со всего региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Поручение о проведении заседания в расширенном составе давал Губернатор края. Одна из основных задач предстоящего Совета – познакомить широкую предпринимательскую общественность с новым инструментом улучшения инвестиционного климата – целевыми моделями.

Целевые модели были разработаны Агентством стратегических инициатив. В них установлены четкие показатели результативности, предусмотрен общественный контроль за достижением индикаторов, выделены ключевые факторы улучшения делового климата. Механизмом реализации целевых моделей являются «дорожные карты», которые накануне были утверждены Губернатором края.

В рамках Совета также пойдет речь о новых механизмах поддержки малого и среднего предпринимательства в крае. Кроме того, бизнесмены поделятся своим опытом получения разрешений на строительство в краевой столице.

Заседание Совета по предпринимательству состоится 6 марта 2017 г. в 11.30 часов по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 25 (Хабаровский краевой театр драмы). На официальном сайте Правительства края будет вестись онлайн трансляция мероприятия.