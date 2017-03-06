План основных мероприятий города Хабаровска на 7 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

7 марта

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (7 и 9 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Концерт «Милые женщины, вы вековым восхищением увенчаны». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 48-34-61. Барсук Людмила Васильевна.