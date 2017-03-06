В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
7 марта
Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (7 и 9 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.
Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.
Краснофлотский район. Концерт «Милые женщины, вы вековым восхищением увенчаны». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 48-34-61. Барсук Людмила Васильевна.
Предыдущие новости
- Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу пройдут в Хабаровске с 17 по 19 марта - 06/03/2017 06:40
- Оперативная информация на 6 марта 2017 года от администрации Хабаровского края - 05/03/2017 23:35
- Бизнесменам Хабаровского края представят новую систему работы по улучшению инвестиционного климата - 05/03/2017 22:46
- Информация городской диспетчерской службы на 6 марта 2017 года - 05/03/2017 22:00
- Программа передач Хабаровск. ТелеПрограмма Хабаровска с 6 по 12 марта 2017г. - 05/03/2017 18:10