Информация городской диспетчерской службы на 7 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 7 марта нет отключения горячей воды и отопления. Из-за течи холодная вода отключена в двух домах краевого центра по адресу ул. Ильича, 6,8. В городе не работает 57 лифтов. За минувшие сутки выпало около 2 мм осадков, или около 2 сантиметров снежного покрова. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 113 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 32 машины. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1370 кубометров снега, на дороги города было высыпано 240,1 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, зафиксировано1 возгорание, на пульт «03» поступило 783 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса и 584 автобуса.