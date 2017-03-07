Оперативная информация на 7 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 34 ледовые переправы (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 94 ед. техники. В Хабаровске — 2788 чел. и 199 ед . техники. Вывезено 687 куб. метра снега, посыпано 70,7 тонн пескогравийной смеси.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег Западный 3-8 м/с от -12ºС до -14ºС от -3ºС до -5ºС Южные районы местами небольшой снег западный 5-10 м/с от -11ºС до -16ºС от 0ºС до -7ºС Центральные районы местами небольшой снег северо-западный, западный 4-11 м/с от -8ºС до -17ºС от 0ºС до -7ºС Северные районы местами небольшой снег, снег, метель (Николаевский, Ульчский районы сильный снег) западный, северный 6-14 м/с от -4ºС до -11ºС от +1ºС до -6ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112