На развитие высокотехнологичной медицины в Хабаровском крае направят более 1 млрд рублей

В Хабаровском крае в ближайший год существенной вырастет объем высокотехнологичных медицинских услуг. В эту сферу планируется направить свыше 1 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2016 году. Современную медицинскую помощь специалистов смогут получить около 6,4 тысяч жителей региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что за последние три года в медицинских учреждениях региона проведено более 500 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов, порядка 4 тысяч по офтальмологии, установлено около 3 тысяч стентов при острых инфарктах миокарда, позволяющих восстановить в кратчайшие сроки кровоснабжение сердца. При этом каждый год увеличивается как число учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, так и расширяется спектр оказываемых услуг. Так, если в 2013 году ВМП можно было получить в восьми госучреждениях здравоохранения, то в этом уже в 13. Количество направлений выросло с 9 до 19, а всего в перечне теперь 50 услуг.

«Одним из ведущих центров высокотехнологичной медицины является «Городская больница № 10» в Хабаровске, - отметили в минздраве края. – В 2017 году на ее базе планируется оказать помощь 80 больным с заболеваниями урологического, офтальмологического профилей, а также по абдоминальной хирургии и гинекологии. Еще одним учреждением с подобными услугами в 2016 году стал «Краевой кожно-венерологический диспансер», где специалисты работают с тяжелыми кожными заболеваниями. По оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии помощь можно получить в хабаровской «Городской больнице № 2» имени Д.Н. Матвеева».

Отметим, что одним из результатов повышения доступности высокотехнологичных медицинских услуг стало снижение инвалидизации населения. За последние три года количество жителей края, вышедших на инвалидность, снизилось на 18%, а людей трудоспособного возраста – на 22%.