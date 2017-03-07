В Хабаровске в этом году на автобусных остановках появятся девять электронных табло

Электронные табло представляют собой светодиодные экраны, на которых отображаются номера маршрутов, которые проходят через остановочный пункт, ориентировочное время ожидания ближайшего автобуса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В настоящее время в Хабаровске на автобусных остановках установлено два таких табло – одно в районе остановки «Дом одежды», второе – в поселке Березовка. Последнее смонтировали в минувшую субботу. В течение нынешнего года появится ещё 9 таких информаторов. Их установят в районе остановки «Большая», у железнодорожного вокзала, в Южном микрорайоне, на Амурском бульваре и в других местах.

Как отметили в управлении транспорта, данная работа ведется по решению мэра города Александра Соколова. Горожане уже оценили удобство таких информаторов, ведь на них отображается актуальные данные о времени прибытия автобусов.

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