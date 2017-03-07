Электронные табло представляют собой светодиодные экраны, на которых отображаются номера маршрутов, которые проходят через остановочный пункт, ориентировочное время ожидания ближайшего автобуса. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
В настоящее время в Хабаровске на автобусных остановках установлено два таких табло – одно в районе остановки «Дом одежды», второе – в поселке Березовка. Последнее смонтировали в минувшую субботу. В течение нынешнего года появится ещё 9 таких информаторов. Их установят в районе остановки «Большая», у железнодорожного вокзала, в Южном микрорайоне, на Амурском бульваре и в других местах.
Как отметили в управлении транспорта, данная работа ведется по решению мэра города Александра Соколова. Горожане уже оценили удобство таких информаторов, ведь на них отображается актуальные данные о времени прибытия автобусов.
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