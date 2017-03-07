В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
8 марта
Кировский район. Акция «Ветеран живет рядом», поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с праздничными датами. Жилмассив «Рыбак», ул. Тихоокеанская, 115. 12.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.
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