Информация городской диспетчерской службы на 9 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 9 марта из-за порыва в элеваторе горячей воды нет в одном доме краевого центра по адресу ул. Сергеевская, 6. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 47 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 32 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 26 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 734 кубометра снега, на дороги города было высыпано 29,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 18 ДТП, зафиксировано 7 пожаров, на пульт «03» поступило 866 вызова. 8 марта в 8.18 утра по адресу ул. Мухина,11 кв. 52 произошел хлопок газа. Есть пострадавшие. Дом от коммунальных ресурсов не отключен. Сегодня утром на маршруты вышло 634 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 573 автобуса.