В Хабаровский край климатическая весна в этом году придет на неделю раньше, чем обычно. Уже с 10 марта регион окажется во власти теплой воздушной массы. – Сказать, что пришла климатическая весна можно тогда, когда дневные температуры достигли отметки +5 градусов.
В Хабаровском крае, как правило, положительные температуры наступают после 23 марта, – рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
– В этом году температура в крае начнет постепенно повышаться после 10 марта, и к середине второй декады может достигнуть 5 градусов тепла. То есть климатическая весна у нас наступит раньше положенного срока на 5-7 дней. Начиная с пятницы, в Хабаровске может потеплеть до нуля градусов. В женский праздник в Хабаровске погода будет капризной и неустойчивой. Синоптики обещают весь день облачность и прохладную температуру. – 8 марта в краевом центре днем ожидаем до 5 градусов мороза, возможен снег. Ветер будет дуть с юго-запада. 9 марта в городе сохранится облачная погода и аналогичная температура, – сообщила Галина Брынцева.
– На севере края на праздники также погода не радует – там сохраняется циклон, снег и метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Правда, достаточно тепло – днем – до минус пяти градусов. В центральных районах картина примерно такая же – возможен небольшой снег, температура ночью до 14 градусов мороза, днем до 5 градусов мороза, а также западный ветер, с порывами до 12 метров в секунду. ИА «Хабаровский край сегодня»
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