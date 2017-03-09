Рождаемость в Хабаровском крае опережает уровень смертности пятый год подряд

Количество новорожденных в Хабаровском крае продолжает превышать уровень смертности. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства региона, где подвели итоги работы за 2016 год. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, в прошлом году отделения ЗАГС зарегистрировали появление на свет 18167 детей. Из них чуть более половины – в Хабаровске, почти 3,3 тысячи – в Комсомольске-на-Амуре и около 5,6 тысяч – в районах.

«Пятый год подряд, начиная с 2012 года, рождаемость в крае остается выше уровня смертности. Для сравнения, в 2000 году количество умерших превышало число рожденных более чем на 8 тысяч, в 2005 – почти на 7,5 тысяч, в 2010 году – более чем на 2 тысячи человек», - рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

В ведомстве отметили, что наиболее популярными женскими именами в прошлом году являлись София, Виктория, Мария, Анастасия, Алиса. Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Максимом, Дмитрием, Михаилом.

В 2016 году на территории края было зарегистрировано 10288 новых семей, в том числе 250 – с участием иностранных граждан. Число заключенных браков более чем в полтора раза превысило количество разводов.