УФНС: Отчитаться о доходах за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года

Декларационная кампания 2017 года стартовала с начала года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года. В этом году Декларационная кампания-2017 имеет ряд особенностей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые агенты. Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным в 2016 году.

С этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения (3 или 5 лет в зависимости от способа оформления права собственности), принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

14-15 апреля 2017 года налоговые органы Хабаровского края приглашают жителей региона разобраться в тонкостях Декларационной кампании-2017, приняв участие в ежегодной Всероссийской акции «Дни открытых дверей».

В рамках мероприятия налогоплательщики смогут получить консультацию специалистов по заполнению декларации 3-НДФЛ, в том числе при помощи программного обеспечения; узнают о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога, а также есть ли у них задолженность по НДФЛ. Кроме того, налоговые инспекторы расскажут о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, получении налоговых вычетов. Каждый желающий сможет заполнить и сдать налоговую декларацию на месте.

Если участник акции еще не стал пользователем «Личного кабинета налогоплательщиков для физических лиц», он сможет получить доступ к этому электронному сервису и активно пользоваться его преимуществами. В частности, этот сервис предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д. Сервис позволяет распечатать уведомления и квитанции на уплату налогов, а также уплачивать налоги в режиме «онлайн».

УФНС России по Хабаровскому краю напоминает, что исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года. В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплате налога в срок предусмотрено административное наказание. Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации (2 мая 2017 года) на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.