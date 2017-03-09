В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 10 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
10 марта
Финал Премьер-лиги КВН, учебного подразделения игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске сезона 2016-2017 гг. (школьные команды). Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 40-89-92. Якина Ольга Викторовна.
Железнодорожный район. 1-й этап районного конкурса «Лучший курсант военно-патриотического клуба (военно-патриотических объединений). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 16.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.
Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. Информация по тел. 40-89-26.
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