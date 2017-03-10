Первый корвет, построенный на АСЗ, будет сдан флоту в этом году

С рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре побывал заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Вместе с Губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом он посетил крупнейшие промышленные предприятия города, выполняющие гособоронзаказ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На Амурском судостроительном заводе представители военного ведомства оценили ход строительства корветов. Предприятие выполняет заказ по строительству четырех кораблей для Тихоокеанского флота. В Минооборны рассчитывают, что завод наверстает отставание по первому корвету.

«К сожалению, у нас много претензий к этому заводу, потому что на два года уже сорван график сдачи первого корвета. На то были объективные причины, которые неоднократно обсуждались с руководством Минпромторга и Объединенной судостроительной корпорации. Мы посмотрели реальное состояние дел на заводе. Первый корвет "Совершенный" проекта 20380, изготовленный на предприятии, уже находится на достроечной базе во Владивостоке, ожидаем, что в этом году мы его получим. А в 2018, 2019 и 2020 годах - соответственно второй, третий и четвертый корабли", - отметил заместитель министра обороны.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что власти края продолжат оказывать АСЗ всю возможную поддержку для финансового оздоровления предприятия.

«На моей памяти никогда не было таких правильных цен и благоприятных условий, которые предоставило Минобороны. 80% предоплаты по заказам, надо только работать. Да, финансовое состояние завода остается сложным с прошлых лет, но радует, что на АСЗ сейчас сложился коллектив, который научился качественно выполнять работы по надводным кораблям, которые раньше не строились здесь. У завода есть реальный план «нагона» графика сдачи корветов, а Правительство края примет все возможные меры, чтобы поддержать завод», - сказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона и заместитель министра обороны также посетили Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина. Здесь исполнение гособоронзаказа идет без срывов. КнААЗ в этом году поставит Минобороны РФ три перспективных авиационных комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. Юрий Борисов уточнил, что первый этап испытаний нового самолета планируется завершить в 2018 году, только после него будет обсуждаться серийная закупка Т-50.

«Авиационное объединение выполняет все взятые на себя обязательства перед Министерством обороны. Претензий у нас нет. У нас также заключен долгосрочный контракт на поставку Су-35. Самолет замечательный, по отзывам летчиков, имеет уникальные летные характеристики. Он прошел апробацию и боевое крещение в Сирии», - сообщил Юрий Борисов.