Информация городской диспетчерской службы на 10 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 10 марта в Хабаровске нет отключений отопления, горячего и холодного водоснабжения. Газом заправлено 12 ГРУ или 26,75 тонны топлива. В городе не работает 49 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 10, а ночью – 29 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 15,8 кубометра мусора и 1803 кубометра снега. На хабаровские трассы высыпано 45,6 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 26 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 8 возгораний, на пульт «03» поступило 805 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы транспорта: 41 трамвай, 22 троллейбуса, 591 автобус.