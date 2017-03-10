Оперативная обстановка на 10 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах края зарегистрировано 6 техногенных пожаров, из них в жилом секторе - 5, на прочих объектах - 1. К тушению пожаров привлекалось 84 человека личного состава и 24 единицы техники. Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта 2017 опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

На дорогах города Хабаровска и Хабаровского края наблюдается снежный накат и гололед. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть аккуратнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, учитывать метеорологические условия и состояние проезжей части.

Советы автолюбителям:

- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют дорожные условия.- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

- соблюдайте дистанцию;- не выезжайте на дороги на летней резине.

Соблюдайте правила дорожного движения.

Пешеходам:

Чтобы избежать травм необходимо:

- подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой.- во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. - держать равновесие с помощью рук. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником.

Гидрологическая обстановка

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с установлением льда на водных объектах Хабаровского края опасных гидрологических явлений не прогнозируется. На реках края ледостав, торосы, полыньи. На Амуре у г. Хабаровска ледостав с торосами, толщина льда 75 см, что близко к средним многолетним значениям.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей, быть осторожными и соблюдать правила безопасности на водных объектах, не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности на водных объектах в зимний период.

Ледовые переправы

По состоянию на 10 марта 2017 года в Хабаровском крае действует 34 ледовые переправы: Верхнебуреинский район -1, район имени Полины Осипенко - 3, Комсомольский район - 1, Николаевский район - 2, район иени Лазо - 8, Охотский район - 4, Амурский район - 4, Хабаровский район - 3, Ульчский район - 6, Тугуро-Чумиканский - 1.

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы (АППГ-8): Охотский район – 3, Ульчский район – 1, Ванинский район – 2, Советско-Гаванский район – 1. Выход рыбаков на лед зарегистрирован в 6 местах (река Кухтуй, река Иня Охотского района, бухты Силантьева, Мучка Ванинского района, Юго-Западная Советско-Гаванского района, бухта Чихачева Ульчского района) в количестве 395 человек. Происшествий не допущено.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей, быть осторожными и соблюдать правила безопасности на водных объектах, не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности на водных объектах в зимний период.

Если Вы провалились в полынью:

- не паникуйте, дышите как можно глубже и медленнее;- делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда;

- не пытайтесь сразу выбраться на лед, вокруг полыньи лед очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего тела;

- продвигайтесь в сторону ближайшего берега, кроша на своем пути ледяную кромку руками, как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение;

- выбравшись на лёд, распластайтесь на нем и ползите вперед, не пытаясь подняться на ноги;-ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега;

-выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть, бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.

Если человек провалился под лёд:

-чтобы вытащить человека, провалившегося под лёд, не приближайтесь к краю проруби;

- лежа на животе (так оказывается меньшее давление на единицу площади ледяной поверхности, а значит меньше вероятность дальнейшего разлома льда) необходимо протянуть палку или одежду пострадавшему, чтобы он схватился за нее;

- вытянув пострадавшего из проруби, отнесите его в безопасное место и вызовите скорую помощь;

- окажите первую помощь, снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло, напоите пострадавшего горячим питьем.

- нельзя погружать человека в горячую ванную, такой резкий перепад температур может выдержать даже не всякое здоровое сердце, лучше всего, если вода будет примерно температуры тела, около тридцати семи градусов.

В целях предупреждения происшествий на территории края Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно просит жителей и гостей края соблюдать меры личной безопасности.Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.

Напоминаем телефон единой службы спасения «112»

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.