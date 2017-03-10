План основных мероприятий города Хабаровска на 11 и 12 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 и 12 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 марта

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Скандинавская ходьба» для всех возрастных категорий. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Мартовский забег» для детей и подростков 10-16 лет. Дворовая площадка, ул. Шатова, 6а. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Капанина Алена Евгеньевна.

Железнодорожный район. Турнир по волейболу для детей и подростков 12-14 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.Донец Виктор Михайлович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

12 марта

Железнодорожный район. 2-й этап районного конкурса «Лучший курсант военно-патриотического клуба (военно-патриотические объединения). Награждение. Школа № 27, ул. Матвеевское шоссе, 23. 11.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей и подростков 10-16 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» для детей и подростков 12-14 лет. Школа № 27, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для людей старшего возраста (ветераны) «А ну-ка, бабушки!». Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.