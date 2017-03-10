Хабаровский край вошёл в пятёрку регионов ДФО в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» представила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 – 2017 года. Хабаровский край стал пятым в рейтинге субъектов Дальневосточного федерального округа.

При составлении рейтинга оценивались состояние атмосферы, воды и почвы, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов. Так, согласно данным рейтинга, лучшие экологические показатели за эту зиму продемонстрировали Тамбовская область, которая заняла первое место, Республика Алтай и Алтайский край.

Также в первую десятку вошли, например, Москва и Чукотский автономный округ. Наиболее грязными регионами России эксперты назвали Челябинскую, Свердловскую, Ленинградскую области. В десятку входят также Еврейская АО. Среди дальневосточных регионов первое место по «чистоте» занимает Чукотский автономный округ, а последнее, спустившись по динамике на один пункт – Еврейская автономная область. Добавим, что в течение года в регионе пройдёт более 60 крупных краевых и федеральных акций, которые направлены на сохранение окружающей среды, образование граждан, ликвидацию или нейтрализацию вредных выбросов различных производств.

В крае выполняется ряд программ, направленных на улучшение окружающей среды. Это и строительство новых полигонов для переработки твёрдых бытовых отходов, и энергосбережение, новые очистные сооружения , перевод котельных с мазута и угля на более экологичные виды топлива – газ и отходы деревообрабатывающих производств. Также многое сделано для улучшения экологии в Ванино. Администрация ОАО «Порт Ванино» представила обновленную экологическую программу.

В настоящий момент принятые на сегодня меры по минимизации пыления на территории порта (применение пяти снегогенераторов, установка ограждений на угольных складах, ужесточение контроля над технологией проведения погрузо-разгрузочных работ) дают очевидный положительный эффект. Кроме того, как ранее сообщало агентство, рейтинги, составленные на основе отчетов официальных ведомств, зачастую не соответствуют действительности и выдают удивительные результаты. ИА «Хабаровский край сегодня»