С 13 по 19 марта в рамках VI Всероссийского школьного проекта в крае пройдет «Неделя НАНО». Учащихся общеобразовательных учреждений познакомят с научными достижениями, перспективами развития наукоемких отраслей и возможностями самореализации в технических специальностях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
По информации краевого министерства образования и науки, для учащихся 1-11 классов предусмотрены конкурсы, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы, экскурсии, бизнес-тренинги, интеллектуальные и деловые игры. Так, старшеклассники посетят ТОГУ, ДВГУПС и ДВО РАН. Их познакомят с современными научными исследованиями и разработками, а также продемонстрируют специальное оборудование. Для школьников краевого центра и учащихся районов проведут открытые уроки по химии и физике.
В образовательных учреждениях пройдут выставки и мастер классы по робототехнике, 3D печати и т.д. «Такие мероприятия позволяют учащимся ближе познакомиться с миром нанотехнологий. Работа Правительства края нацелена на то, чтобы дети получали базовые знания в этой области еще в школе и далее развивали их в вузе. Необходимо стимулировать интерес молодежи к обучению в технических вузах и дальнейшей работе в современных наукоемких областях промышленности», - отметила министр краевого минобрнауки Алла Кузнецова.
Напомним, «неделя НАНО» проводится в крае с 2015 года при поддержке регионального министерства образования и науки, а также ресурсного центра Хабаровской краевой сети инновационных образовательных организаций. Информационные и методические материалы для школ, в том числе уроки, разработанные методистами и экспертами комппаний «Росатом», Роскосмос» и «Роснано» размещены на сайте http://htweek.ru/.
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