Оперативная информация на 13 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 34 ледовые переправы (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работала 31 ед. техники. В Хабаровске — 1040 чел. и 69 ед . техники. Вывезено 184 куб. метра снега, посыпано 19,8 тонн пескогравийной смеси.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков северо-восточный 5-10 м/с от -8ºС до -10ºС от -2ºС до 0ºС Южные районы местами небольшой снег восточный 4-9 м/с от -6ºС до -12ºС от -1ºС до +4ºС Центральные районы местами небольшой снег восточный, северный 3-9 м/с от -7ºС до -20ºС от -3ºС до +3ºС Северные районы без осадков западный, северо-западный 3-11 м/с от -8ºС до -23ºС от -7ºС до +1ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

