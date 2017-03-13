Мнение жителей Хабаровского края станет решающим в вопросах благоустройства городской среды

В этом году в Хабаровском крае стартует приоритетный федеральный проект «Городская среда». В муниципалитетах разработают и утвердят программы благоустройства территорий, в которых мнение жителей станет решающим при определении перечня работ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, накануне в Казани завершился общероссийский семинар по ключевым вопросам проекта, на котором побывали делегации из всех регионов, в том числе из Хабаровского края. Участники обсудили, что необходимо сделать, чтобы уже в этом году поменялся облик городов и поселков.

«В действующей системе благоустройства все работы выполняют муниципальные власти, - пояснил министр. – Но, именно граждане должны определять, где будут строиться парки и скверы, спортивные площадки, нужны ли в том или ином месте скамейки, фонари, а если нужны, то, как они будут выглядеть. Особенно это становится актуальным, когда речь заходит о ремонте дворовых территорий».

Правительство Хабаровского края и Минстрой РФ уже подписали соглашение о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета региону будет выделено 233,5 миллиона рублей на выполнение перечня мероприятий. На условиях софинансирования к ним край добавит еще 74 миллиона рублей. Эти средства позволят запустить проект и приступить к работам.

«2/3 суммы пойдет на благоустройство дворовых территорий, - пояснил министр. – 1/3 средств будет использована для приведения в порядок мест массового отдыха, скверов, набережных и т.д. Есть минимальный перечень обязательных работ - установка элементов освещения, скамеек, урн, ремонт дворовых проездов. Дополнительный список мероприятий должны сформировать местные власти».

До 25 мая муниципальные образования разработают и утвердят программы по благоустройству. В них должны быть отражены конкретные предложения жителей региона. Для этого до 1 апреля на сайтах муниципалитетов разместят проекты программ, а также инструкцию по участию граждан.

«Для каждого двора, где будет сделан ремонт, может быть подготовлен отдельный дизайн-проект, - уточнил Дарий Тюрин. – Жильцы могут объединиться в инициативную группу и составить чертеж, на котором укажут существующие объекты и те, что необходимо построить. Этот чертеж рассмотрят в муниципалитете, после чего предложение будет включено в окончательный план благоустройства».

В настоящее время в крае под руководством Губернатора региона создана комиссия по реализации «Городской среды». Активное участие в реализации проекта примут общественность, а также депутаты партии «Единая Россия». Также в регионе вскоре откроется телефонная «горячая линия».

Напомним, важность вопросов благоустройства территорий отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать мнение граждан при составлении перечня работ по созданию комфортной городской среды.