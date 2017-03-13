В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
14 марта
Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 9.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30.
Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:
- конкурс изобразительного искусства. Музей истории города, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;
- конкурс «Информационные технологии XXI века». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;
- торжественное открытие фестиваля. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00-16.00;
- конкурс музыкантов исполнителей –
Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (14 и 16 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.
Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
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