План основных мероприятий города Хабаровска на 14 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 марта

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 9.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30.

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- конкурс изобразительного искусства. Музей истории города, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;

- конкурс «Информационные технологии XXI века». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00-17.00;

- торжественное открытие фестиваля. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00-16.00;

- конкурс музыкантов исполнителей – младшая группа. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.30-19.30. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (14 и 16 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб. Актовый зал комитета по управлению комитетом по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.