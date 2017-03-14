Китайская China Paper намерена построить целлюлозный комбинат в Амурске

Сегодня в Хабаровске прошел «День китайского инвестора», в ходе которого Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел серию встреч с бизнесменами из КНР.

Обсуждались перспективные совместные проекты, которые будут реализованы в Приморском и Хабаровском крае, а также Амурской области.

В частности, состоялась встреча с руководством китайской компании China Paper Corporation. Стороны обсудили перспективы строительства целлюлозного комбината в Амурске. В работе приняли участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители Минвостокразвития РФ, Минпромторга РФ и Рослесхоза. Китайскую сторону представлял директор по стратегическому развитию China Paper Corporation Лю Янь.

Компания из КНР с конца прошлого года совместно с российской RFP Group ведет переговоры об участии в проекте по строительству нового предприятия в Амурске. Ориентировочная стоимость проекта - более 1 млрд долларов, мощность - 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год.