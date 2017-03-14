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Сегодня в Хабаровске прошел «День китайского инвестора», в ходе которого Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел серию встреч с бизнесменами из КНР.

Обсуждались перспективные совместные проекты, которые будут реализованы в Приморском и Хабаровском крае, а также Амурской области.

В частности, состоялась встреча с руководством китайской компании China Paper Corporation. Стороны обсудили перспективы строительства целлюлозного комбината в Амурске. В работе приняли участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители Минвостокразвития РФ, Минпромторга РФ и Рослесхоза. Китайскую сторону представлял директор по стратегическому развитию China Paper Corporation Лю Янь.

Компания из КНР с конца прошлого года совместно с российской RFP Group ведет переговоры об участии в проекте по строительству нового предприятия в Амурске. Ориентировочная стоимость проекта - более 1 млрд долларов, мощность - 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год.

Вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что российская сторона заинтересована в подобных проектах, направленных на глубокую переработку леса. Губернатор Вячеслав Шпорт в свою очередь отметил, что сегодня в регионе перерабатывается порядка 40% всей добываемой древесины. В Амурске уже успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group. Это предприятие является резидентом ТОСЭР «Комсомольск». Федеральные и краевые власти готовы, в случае принятия китайской компанией решения об инвестировании, предоставить проекту статус резидента территории опережающего развития.

Представители China Paper отметили, что в ближайшее время направят в Амурск специалистов, которые проработают все технические аспекты проекта, оценят лесные ресурсы. Компания уже в мае готова заключить с российской стороной предварительный протокол о намерениях, а к концу этого года проработать инвестиционное соглашение.

«Предстоит большая работа по этому проекту, и мы, безусловно, заинтересованы в высокотехнологичных проектах в лесной сфере на Дальнем Востоке. В связи с этим будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными. Нужны стимулы для строительства перерабатывающих мощностей в стране, будем прорабатывать и другие механизмы», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Компания China Paper входит в холдинг Chengtong. Основана в 1988 году и специализируется на производстве бумаги. В структуру компании входит 6 предприятий. Основной продукцией является целлюлоза, упаковочная, канцелярская и специальная бумага. Совокупная производительность производства мощностей корпорации составляет более 2,8 млн тонн в год.

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