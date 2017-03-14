План основных мероприятий города Хабаровска на 15 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 марта

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросам: «О работе городского хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017 годов и задачах по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», «Об итогах работы по продвижению здорового образа жизни в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- конкурс музыкантов исполнителей – средняя и старшая группы. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 14.00-18.00;

- заседание «круглого стола» участников конкурсов «Информационные технологии XXI века» и «Изобразительное искусство». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.16.00-17.00. Информация по тел. 40-88-97.Князева Мария Сергеевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Индустриальный район. Районный конкурс чтецов «Природа – источник вдохновения», посвященный году экологии. Центр эстетического воспитания детей, «Отрада», ул. Юности, д. 6б. 15.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Заседание комиссии по снижению дебиторской задолженности населения по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 16.00. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.