Информация городской диспетчерской службы на 15 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 15 марта из-за аварии холодной воды нет в трех домах краевого центра по адресу ул. Чкалова, 14, 15, 17 . Отключений горячей воды и отопления нет. В городе не работает 52 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 106 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 29 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1483 кубометра снега, на дороги города было высыпано 10,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 756 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 582 автобуса.